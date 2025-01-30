استدعاء شهود العثور على جثة مسنة متوفية بكوبري القبة

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة سيدة مسنة عثر عليها متوفية بأحد شوارع منطقة كوبري القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفية بأحد الشوارع في منطقة كوبري القبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.