الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

السينما في معرض الكتاب 2025، أبرز العناوين وأماكنها بالمعرض (صور)

كتاب رواد الواقعية
كتاب رواد الواقعية في السينما المصرية، فيتو

تحتل الكتب والإصدارات التي تتناول تاريخ وفن السينما المصرية والعربية مكانة خاصة لدى الكثيرين من زوار وجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد العديد من الإصدارات المتعلقة بالسينما في أجنحة قطاعات وزارة الثقافة بالمعرض في دورته السادسة والخمسين، والتي تستمر فعالياتها حتى يوم 5 فبراير المقبل. 

كتب السينما في معرض الكتاب 

ففي جناح هيئة الكتاب تتواجد العديد من العناوين ومنها: "سينما الشعب" و"فكر السينما" للدكتور ناجي فوزي، و"صناع السينما.. نجوم الزمن الجميل" لأحمد الجندي، و"صورة العرب في السينما العالمية بعد 11 سبتمبر" لأحمد عاطف، و"عصر نادي السينما" لأمير العمري، و"السينما العربية خارج الحدود" لصلاح هاشم، وغيرها. 

كما يتواجد عدد آخر من العناوين في جناح قصور الثقافة ومنها: "الخطاب السياسي في السينما المصرية" للدكتورة مريم وحيد، و"رواد الواقعية في السينما المصرية"  للدكتور وليد سيف، و"حكايات أفلامنا" للدكتور ناجي فوزي، و"السينما القبطية" للناقد الراحل نادر عدلي. 

فيما تحتل الكتب السينمائية المتخصصة مكانة مميزة في جناح أكاديمية الفنون بالمعرض ومنها: "فن التصوير السينمائي الحديث"، و"المونتاج السينمائي". 

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