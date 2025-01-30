"خربشات في التراث الشعبي المصري" ضمن سلسلة حكاية مصر في معرض الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "خربشات في التراث الشعبي المصري"، للدكتور محمد أحمد إبراهيم، وذلك ضمن سلسلة حكاية مصر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، المقامة حتى 5 فبراير المقبل.

كتاب خربشات في التراث الشعبي المصري

هذا الكتاب القيم يسعى مؤلفه إلى تناول تراثنا الشعبي الفريد وعلاقته بالثقافة والمجتمع والتاريخ، ليضع بين يدي القارئ المعاصر جزءا مهما من ذاكرته وماضيه، مستلهما مثلنا الشعبي الشهير، "من فات قديمه تاه".

وقد أبحر بنا من عادات الطعام والشراب وتجمع الأسرة حول الطبلية إلى أشكال الملابس وأدوات الزينة وفرحة الأعياد، ثم ينتقل المؤلف بنا برشاقة إلى تراثنا المتعلق بالمهن والحرف.

ورغم كون المؤلف أستاذا جامعيا مشهودا له في مجال تخصصه بدقة البحث وعمق التفكر وأمانة الطرح والتقديم، فإنه آثر أن يتجنب كل ما يقيد حالة النوستالجي أو الحنين إلى الماضي التي دفعته إلى استدعاء ذكرياته، بل ذكرياتنا كلنا ليقدم لنا صفحات تحمل كل الحب والشجن.. صفحات تحمل الدفء بين دفتي كتاب.. هذه هي مصر وأهلها وزمنها الفائت الجميل، عادات أصيلة وذكريات لا تنسى.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقدمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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