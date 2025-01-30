بعد تعاطف المنايفة، المستشفى التعليمى توضح حالة سيدة مريضة بالسرطان

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات بإنقاذ حياة سيدة مريضة بالسرطان تتلقى العلاج بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، وحملات أخرى لدعم هذه السيدة بالتبرعات المالية، لأنها حسبما أكدوا لا تجد من يرعاها وحالتها الصحية خطرة وتعاني من الإهمال الطبي داخل المستشفى.

المستشفى التعليمى توضح

تواصلت "فيتو" مع الدكتور فيصل جودة مدير المستشفى التعليمي لمعرفة حقيقة الأمر والحالة الطبية للمريضة، وأكد على أن المريضة حضرت بشكوى ارتفاع بدرجة الحرارة مصاحب بفقدان وزن لمدة تزيد عن ٣ أشهر.

وتابع: وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنها تعانى من انيميا حيث بلغت نسبة الهيموجلوبين ٥ مجم كما اوضحت الأشعة المقطعية وجود غدد ليمفاوية منتشرة بأماكن متعددة بالجسد وبعمل مزيد من الفحوصات تقرر عمل استئصال إحدى الغدد جراحيا لعمل تحليل نسيجى للغدة وسيتم ذلك بعد استقرار الحالة.

وأكد الدكتور فيصل جودة مدير عام المستشفى بأن المريضة المذكورة تتلقى الخدمة الطبية اللازمة كما أنها تلقت الدعم المادي والمعنوي من قبل بعض الجمعيات الخيرية وذلك تضامنا مع حالتها الاجتماعية والصحية.

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