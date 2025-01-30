الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تعاطف المنايفة، المستشفى التعليمى توضح حالة سيدة مريضة بالسرطان

المستشفى التعليمى
المستشفى التعليمى توضح حالة سيدة مريضة بالسرطان

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات بإنقاذ حياة سيدة مريضة بالسرطان تتلقى العلاج بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، وحملات أخرى لدعم هذه السيدة بالتبرعات المالية، لأنها حسبما أكدوا لا تجد من يرعاها وحالتها الصحية خطرة وتعاني من الإهمال الطبي داخل المستشفى.

المستشفى التعليمى توضح 

تواصلت "فيتو" مع الدكتور فيصل جودة مدير المستشفى التعليمي لمعرفة حقيقة الأمر والحالة الطبية للمريضة، وأكد على أن المريضة حضرت  بشكوى ارتفاع بدرجة الحرارة مصاحب بفقدان وزن لمدة تزيد عن ٣ أشهر.

 

وتابع: وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنها تعانى من انيميا حيث بلغت نسبة الهيموجلوبين ٥ مجم كما اوضحت الأشعة المقطعية وجود غدد ليمفاوية منتشرة بأماكن متعددة بالجسد وبعمل مزيد من الفحوصات تقرر عمل استئصال إحدى الغدد جراحيا  لعمل تحليل نسيجى للغدة وسيتم ذلك بعد استقرار الحالة.

 

وأكد الدكتور فيصل جودة مدير عام المستشفى بأن المريضة المذكورة تتلقى الخدمة الطبية اللازمة كما أنها تلقت الدعم المادي والمعنوي من قبل بعض الجمعيات الخيرية وذلك تضامنا مع حالتها الاجتماعية والصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشفي التعليمي بشبين الكوم شبين الكوم محافظة المنوفية المنوفية

مواد متعلقة

وفاة طفلة وإصابة والدها في حادث تصادم بالمنوفية

نشوب حريق بمنزل في أشمون بالمنوفية

نص أقوال المتهم بقتل جاره أمام النيابة العامة بالمنوفية

آخر تطورات عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

استدراج وحجر أنهى حياته، تفاصيل القبض على قاتل سائق توك توك في المنوفية

محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس وحدة محلية لتقاعسه عن العمل

مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

تعديل عاجل على نموذج الإجابة بمادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في والبوري والمرجان

انخفاض كبير في الثوم والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

جثث في النهر، قتلى في تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الخميس 30-1-2025 فى مصر

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال واليوسفي وارتفاع الفراولة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025 برقم الجلوس

منوعات

المزيد

تهديد جديد لأمريكا، علي بابا الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ديب سيك

عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

غرور أم عدم ثقة، رد صادم من ماسك على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية