مصرع شاب بطعنة نافذة فى الصدر بالمنوفية

لقى شاب مصرعه في مشاجرة بمنطقة مقابر مدينة الباجور، التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفي الباجور التخصصي "محمد.ح" 35 سنة مقيم بقرية سبك الضحاك التابعة لدائرة المركز.

طعنات نافذة فى القلب

وبالانتقال والفحص تبين أنه أصيب في مشاجرة بمنطقة مقابر الباجور، وأصيب بطعنات في الصدر وفروة الرأس توفي على إثرها.

وجار ضبط الجناة من جانب وحدة مباحث الباجور عبر وضع الأكمنة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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