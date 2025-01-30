الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

فهد البطل وولاد الشمس، فيتو تكشف كواليس تصوير أبرز مسلسلات رمضان 2025

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

 يشهد موسم رمضان 2025، منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين الدراما والكوميدي والأكشن.

 

مسلسلات رمضان 2025 

 وحصلت “فيتو” على مجموعة صور من كواليس تصوير 3 أعمال رمضانية وهما “فهد البطل، لام شمسية، وولاد شمس”.

 

دراما رمضان 2025

 وظهر في لوكيشن تصوير مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي منزل كبير وحوله سيارات إسعاف.

تصوير مسلسل فهد البطل، فيتو 
تصوير مسلسل فهد البطل، فيتو 

بينما ظهر في لوكيشن تصوير مسلسل “ولاد الشمس” لأحمد مالك وطه دسوقي حلبة مصارعة حرة في ظل أجواء من الغموض والإثارة.

 وأخيرا كشفت الصورة التي حصلت عليها فيتو من كواليس تصوير مسلسل “لام شمسية” للفنانة أمينة خليل، وظهور صفاء الطوخي محجبة.

مسلسل لام شمسية 
مسلسل لام شمسية 

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