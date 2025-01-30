فهد البطل وولاد الشمس، فيتو تكشف كواليس تصوير أبرز مسلسلات رمضان 2025

يشهد موسم رمضان 2025، منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين الدراما والكوميدي والأكشن.

مسلسلات رمضان 2025

وحصلت “فيتو” على مجموعة صور من كواليس تصوير 3 أعمال رمضانية وهما “فهد البطل، لام شمسية، وولاد شمس”.

دراما رمضان 2025

وظهر في لوكيشن تصوير مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي منزل كبير وحوله سيارات إسعاف.

تصوير مسلسل فهد البطل، فيتو

بينما ظهر في لوكيشن تصوير مسلسل “ولاد الشمس” لأحمد مالك وطه دسوقي حلبة مصارعة حرة في ظل أجواء من الغموض والإثارة.

وأخيرا كشفت الصورة التي حصلت عليها فيتو من كواليس تصوير مسلسل “لام شمسية” للفنانة أمينة خليل، وظهور صفاء الطوخي محجبة.

مسلسل لام شمسية

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