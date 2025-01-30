"الذات والمرآة" لمحمد سليم شوشة، جديد سلسلة كتابات نقدية بقصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "الذات والمرآة.. صورة الرجل في السرد النسوي العربي بين التشكيل والتأويل"، للناقد الدكتور محمد سليم شوشة، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية" المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، المقامة حتى 5 فبراير المقبل.

كتاب الذات والمرآة

وجاء في الغلاف: في هذا الكتاب نحاول مقاربة صورة الرجل وتجلياته في السرد النسوي العربي، عبر عدد من الأصوات الروائية البارزة في الفترة الأخيرة، وهي شهلا العجيلي وأميمة الخميس وكفى الزعبي وإنعام كجه جي، والدافع لاختيار هذه الروايات دون غيرها يتمثل في عدد من القناعات، أولها أنها الأحدث وهو ما يسهم في استجلاء صورة الرجل في التشكل والتصور الجديدين أو الآني أو الأقرب زمنا من التغيرات أو التطورات الحضارية التي نعيشها أو تشكل جزءا من راهن السرد الروائي العربي، وهي في النهاية مجرد نماذج مختارة لاستحالة الإحاطة التامة بكل ما تنتج الأصوات النسائية العربية من روايات أو خطابات سردية، فمسألة الانتقاء أول الميل إلى نماذج بعينها أو عينة عشوائية أمر يبدو حتميا أمام كم ما يصدر من نصوص.

إصدارات قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقدمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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