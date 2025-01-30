ترامب يأمر بحذف "أيدلوجية النوع" من عقود العمل والمواقع الإلكترونية

أصدرت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب أمرًا للوكالات الاتحادية بحذف أي إشارة إلى "أيديولوجية النوع" في العقود وتوصيفات الوظائف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.

وتسعى مذكرة أصدرها مكتب إدارة الموظفين الأمريكيين أمس الأربعاء إلى تنفيذ أمر أصدره ترامب يلزم الوكالات الاتحادية "بالاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيا، والرجال ذكور بيولوجيا"، وفق "رويترز".

وجاء في المذكرة أنه "يجب على الوكالات الاتحادية مراجعة جميع توصيفات الوظائف".

وكان ترامب قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بإنهاء جميع التمويل الاتحادي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في تغيير الجنس بين الشباب بعد أمر سابق يحظر على المتحولين جنسيًّا الالتحاق بالقوات المسلحة.

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