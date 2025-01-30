الخميس 30 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في والبوري والمرجان

اسعار السمك
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

انخفاض 3 أصناف من الأسماك

ووفقًا لأخر تحديث في سوق العبور؛ انخفض سعر البلطي ممتاز نحو جنيه، المرجان وسط نحو 10 جنيهات، البوري نحو 10 جنيهات.

<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

ارتفاع 8 أصناف سمك في سوق الجملة

ارتفع سعر قشر البياض نحو 10 جنيهات، المكرونة سويسي نحو 5 جنيهات، البرانيس إسكندراني نحو 5 جنيهات، سمك موسى نحو 10 جنيهات، السبيط نحو 10 جنيهات، المرجان ممتاز نحو 10 جنيهات، الدنيس نحو 5 جنيهات، الجمبري نحو 20 جنيهًا.

<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، في السطور التالية: 

<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 76 جنيهًا.

  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 71جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.
<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 700 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
<strong>اسعار السمك </strong>
اسعار السمك 
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

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