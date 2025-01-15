الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبرى" من الرئيس الفلسطيني تكريمًا لمسيرته

حسين فهمي يحصل على
حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبرى" من الرئيس الفلسطيني

أعلن الفنان حسين فهمي منحه وسام العلوم والثقافة “النجمة الكبري” من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تكريمًا على مسيرته الطويلة وأعماله المتميزة.

 

في هذا السياق، نشر حسين فهمي عددًا من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وجاء بتعليق: حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون "النجمة الكبرى" التي منحني إياها محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتمت مراسم التكريم في وجود سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

على الجانب الأخر، يشارك الفنان حسين فهمي فى ماراثون رمضان القادم 2025 فى الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الأجزاء الأولي والثانية.

 

وشهد الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد إنضمام نجوم جدد إلى أبطال العمل مع غياب عدد من أبطال المواسم السابقة.

 

مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران عبد الوارث، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، مالك عماد، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

 

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الجزء الثالث الفنان حسين فهمي السيد محمود اية سماحة

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