الثلاثاء 21 يناير 2025
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وزارة العمل تعلن الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الإمارات وخطوات التقديم

وظائف وزارة العمل
وظائف وزارة العمل في الامارات، فيتو

 أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي.

نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم.

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم.

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم، أكد وزير العمل أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط إلى التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في التقديم واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها على البريد الالكتروني التالي  labour@labour.gov.eg.

المستندات والأوراق والشروط المطلوبة

 

وكشف وزارة العمل عن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية،والعمر من 25 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من  الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الامارات وخطوات التقديم،فيتو
الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم،فيتو

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من  خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة،وخبرة  لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

 

موعد التقديم لوظائف الإمارات 

وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات،وكذلك تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات،و تذكرة سفر الاستقدام، وأن  ساعات العمل 8 ساعات وفقًا لقانون العمل، كما أن مدُة العقد سنتين وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، ولمدة 10 أيام.

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