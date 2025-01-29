الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

نجم الأهلي عن صفقة أشرف بن شرقي: أحمد عبد القادر أفضل

أشرف بن شرقي، فيتو
أشرف بن شرقي، فيتو

أشرف بن شرقي، تحفظ خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، على مدة تعاقد النادي مع الثنائي محمود حسن تريزيجيه، والمغربي أشرف بن شرقي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جاد الله، في تصريحات تليفزيونية: "رأيي مختلف بعض الشئ في موضوع صفقات الأهلي، وهناك صفقات تصلح مع النادي في الدوري وبطولة إفريقيا، ويجب أن يكون هناك تحرك لصفقات أخري استعدادا لكأس العالم للأندية".

 

أشرف بن شرقي سنه 30 سنة

وتابع:" الصفقات التي يضمهما الأهلي حاليًّا هل هي لكأس العالم للأندية، أم صفقات مؤقته، وضم أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف كتير خاصة وأنه فوق الـ30 سنة".

نعاني في مصر من الصفقات كبيرة السن 

وأوضح:" ضم الأهلي تريزيجيه لمدة 5 مواسم كثير أيضًا، وهو لاعب تخطى الـ30 عامًا، لأن أي  تغيير في العقد النادي ملزم بتسديد القيمة كاملة، والاتحاد الدولي ألزم الأندية بذلك من أجل أن يكون هناك تفكير في مدة التعاقدات، وفي مصر نعاني من هذا الأمر ويتم تسديد مبالغ مالية كبيرة بسبب فسخ العقود".

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

مشاكل مع الزمالك بسبب بن شرقي

وأكمل:  "أشرف بن شرقي، كان يشارك مع الريان في دوري أبطال آسيا فقط، وهو صفقة جماهيرية هتتسبب في مشاكل في الزمالك، وسيكون انتصار لإدارة الأهلي بضم لاعب بهذا المستوى وكان يلعب في الزمالك وكان يفاوضه أيضًا".
وزاد: "ننتظر أن نرى هل اللاعب سيظهر بالمستوى الذي رأينا عليه في السابق أم سيتغير، والأهلي ضمه رقم 1 لأنها صفقة جماهيرية من أجل إرضاء جماهير النادي الأهلي".

 

أحمد عبد القادر أكثر إفادة للأهلي 

وأضاف:" أحمد عبد القادر، كان يفيد الأهلي أكثر من أشرف بن شرقي، واتعجب من رحيله في بداية الموسم، ورحيله من الأخطاء الكبيرة".

وشدد: "في حالة مشاركة بيرسي تاو، في ظروف نفسية جيدة، كان سيكون مؤثر أكثر من أشرف بن شرقي".

 

تريزيجيه إضافة قوية للأهلي

واستكمل: "تريزيجيه لاعب جيد وله خبرات، وسيكون إضافة في كأس العالم للأندية، ولكني اعترض على مدة التعاقدات بسبب سن اللاعب".

وأوضح: "في حالة عدم طلب كولر ضم أشرف بن شرقي، لن يشركه في المباريات وسيتواجد على مقاعد البدلاء، والأهلي دعم المراكز التي يحتاجها في يناير حاليًّا".

وأتم: "مصطفى العش، أكثر صفقة ستفيد الأهلي، في يناير".

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