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رياضة

ليل يتقدم على فينورد 2-1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (صور)

ليل ضد فينورد
ليل ضد فينورد

ليل ضد فينورد، تقدم فريق ليل على نظيره فينورد بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بيار موروا، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25.

افتتح أسامة الصحراوي التسجيل لـ ليل في الدقيقة 3، فيما تعادل فينورد عن طريق سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 13، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق غيرنوت تراونر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

تشكيل ليل ضد فينورد 

وجاء تشكيل ليل كالتالي:

الصورة

تشكيل فينورد ضد ليل

فيما بدأ فينورد كالتالي:"

الصورة

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.
بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

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