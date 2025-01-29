تشكيل مباراة سبورتنج لشبونة وبولونيا بدوري أبطال أوروبا

أعلن المديران الفنيان لفريقي سبورتنج لشبونة ونظيره بولونيا تشكيل الفريقين لمباراتهما الليلة بالجولة الثامنة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25 والتي تقام على ملعب خوسيه الفالادي.

تشكيل سبورتنج لشبونة

تشكيل بولونيا

موعد مباراة سبورتنج لشبونة وبولونيا

تنطلق مباراة سبورتنج لشبونة وبولونيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، 29 يناير 2025، الساعة 10:00 م بتوقيت مصر.

يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثالث والعشرين برصيد 10 نقطة، حيث خاض 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن والعشرين برصيد 5 نقطة، حيث لعب 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات.

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