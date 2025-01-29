الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إيهاب فهمي يروج لمسلسل إش إش: إن شاء الله نكسر الدنيا

إيهاب فهمي، فيتو
إيهاب فهمي، فيتو

شارك الفنان إيهاب فهمي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك بوستر لشخصيته في مسلسل إش إش المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.  

وأرفق إيهاب الصورة بتعليق قال فيه: “بسم الله توكلنا على الله  #رمضان #٢٠٢٥ مسلسل #إش_إش ”.

وتابع “إخراج العبقري محمد سامي وبطوله النجمة مي عمر إن شاء الله نكسر الدنيا”.

وقد أثار البوست تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين عبروا عن حماسهم للعمل المرتقب.

 

مسلسل إش إش

وتخوض الفنانة مي عمر السباق الرمضاني القادم بمسلسل إش إش الذي تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، وتتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

وترقص إش إش خلال أحداث العمل على أغاني المطرب الشعبي عمرو كمال، بكازينوهات الدرجة الثالثة.

تفاصيل مسلسل إش إش

ويتضمن مسلسل إش إش عددًا كبيرًا من الأغاني سواء التترات أو أغان أخرى داخل الأحداث. 

وبالنسبة لفريق عمل أغاني المسلسل فهم كالآتي، عبد الباسط حمودة وحسن شاكوش، والملحن عزيز الشافعي والشاعر حسام طنطاوي والشاعر محمد أبو نعيمة بالإضافة إلي الشاعرة هالة علي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش كل من؛ مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.
 

 كذلك يشارك في العمل كل من الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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أبطال مسلسل اش اش الفنانة مي عمر إيهاب فهمي محمد سامى مسلسل إش إش مي عمر

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