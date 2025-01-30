ريال مدريد يضرب بريست بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه ستاد بريست الفرنسي بنتيجة 0/3 للريال، مساء الأربعاء، والتي جرت على ملعب فرانسيس جنيه بلي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل رودريجو هدفين في الدقيقتين 27 و78 وجود بيلينجهام في الدقيقة 56.

تشكيل ريال مدريد أمام بريست

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول الترتيب بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بريست في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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