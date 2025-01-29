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رياضة

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يتقدم على بريست 0/1 في الشوط الأول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه ستاد بريست الفرنسي بتقدم الميرنجي 0/1، مساء اليوم الأربعاء، والتي تجري على ملعب فرانسيس جنيه بلي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل رودريجو هدف ريال مدريد في الدقيقة 27.

تشكيل ريال مدريد أمام بريست 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول الترتيب بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بريست في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

 

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