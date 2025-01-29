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اقتصاد

مفاجأة في مؤشر الذهب، ماذا حدث بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم؟

مؤشر التداول على
مؤشر التداول على الذهب - فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تخطى مؤشر الذهب مستويات جديدة بحركة التداولات العالمية ليلامس المؤشر المستوى 2756 دولارا للأونصة الواحدة، مرتفعا بواقع 118 دولارا، مقارنة بتعاملات صباح اليوم، وذلك بعد تثبيت الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة اليوم الأربعاء في أول اجتماع له خلال العام الجاري 2025، وهو الأمر الذى أثر بشكل إيجابى على تداولات المعدن الأصفر عالميا. 

 

اقرأ التالي: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

 

ماذا حدث بقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم؟ 

حسم  الاحتياطى الفيدرالى ( البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة اليوم الأربعاء فى أول اجتماع  له خلال العام الجارى 2025.

وثبت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماع اليوم، وتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 _4.50%.

وعقد البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى العديد من الاجتماعات حول أسعار الفائدة فى العام 2024 آخرها فى ديسمبر الماضى.

 

الفيدرالى الامريكى - فيتو
الفيدرالى الأمريكى - فيتو

 

 

سياسات ترامب وتوجيهاته حول الفائدة 

وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأمريكي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلًا: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فورًا، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".

هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ.

 

جيروم باول الفيدرالى الامريكى
جيروم باول الفيدرالى الامريكى

 

وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تمامًا حتى الآن.

 

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