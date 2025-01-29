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رياضة

غياب محمد صلاح، تشكيل ليفربول لمواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره أيندهوفن الهولندي، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول لمباراة أيندهوفن

وقرر سلوت الدفع بعدد من العناصر البديلة في تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام أيندهوفن، وإراحة عناصره الأساسية وعلى رأسهم محمد صلاح، هداف الفريق، والذي خرج من قائمة الفريق للمباراة.

تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن 

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، أندرو روبرتسون، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ماكنيل، واتارو إندو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: فريدريكو كييزا، جايدين دانس، كودي جاكبو.

وصمت دكة بدلاء ليفربول: جاروسن ديفيز، كون دويرتي، مابايا، هالو، موريسوننوريس، مورتون، نيوني.

ترتيب ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي والتأهل للدور المقبل من البطولة بالعلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، فيما يأتي أيندهوفن بالمركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

 

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