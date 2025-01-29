الشوط الأول، ليفربول يتأخر أمام أيندهوفن 2/3 في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام مضيفه ونظيره أيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-2 لأصحاب الأرض، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول، كودي جاكبو في الدقيقة 28 من ضربة جزاء وهارفي إليوت في الدقيقة 40، بينما سجل باكايوكو هدف أيندهوفن الأول في الدقيقة 35 وتعادل المغربي إسماعيل صيباري في الدقيقة 45 وأحرز كونور برادلي لاعب ليفربول الهدف الثالث للفريق الهولندي بالخطأ في مرماه بالوقت بدل الضائع.

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول لمباراة أيندهوفن

ودفع سلوت مدرب الريدز بعدد من العناصر البديلة في تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن، وإراحة عناصره الأساسية وعلى رأسهم محمد صلاح، هداف الفريق، والذي خرج من قائمة الفريق للمباراة.

تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، أندرو روبرتسون، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ماكنيل، واتارو إندو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: فريدريكو كييزا، جايدين دانس، كودي جاكبو.

وضمت دكة بدلاء ليفربول: جاروسن ديفيز، كون دويرتي، مابايا، هالو، موريسوننوريس، مورتون، نيوني.

ترتيب ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي والتأهل للدور المقبل من البطولة بالعلامة الكاملة بالفوز في كل مبارياته.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، فيما يأتي أيندهوفن بالمركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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