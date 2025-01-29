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محافظات

الكشف علي 289 مواطنا في قافلة طبية مجانية بنجع حمادى

قافلة، فيتو
قافلة، فيتو

نظمت جامعة جنوب الوادى  بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  .
 

وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم  محافظ قنا  بالتعاون الدائم والفعال مع منظمى القوافل الطبية العلاجية المجانية سواء مديرية الصحة او جامعة جنوب الوادى او منظمات المجتمع المدنى بتذليل جميع العقبات والمعوقات التى تحول تنفيذ مهام تنفيذ القافلة.

ضمن مبادرة حياة كريمة
حيث أوضح وكيل الوزارة تاج جلال ابو سداح  رئيس مركز ومدينة نجع حمادى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 289 مواطن بقرية بركة التابعة للوحدة المحلية لقرية هو.
فى 7 تخصصات طبية. 


وقال محمد رضوان  رئيس الوحدة المحلية لقرية هو  ان القافلة الطبية شملت جميع التخصصات عدا جراحة وصدر ورمد وجاءت الكشوفات على النحو التالى،باطنه  61 بتحويل عيادة 2،نساء  26،اطفال 73 تحويل عيادة 1
عظام 45،جلديه  32  تحويل عيادة  3، تنظيم اسرة  10،اسنان   36،باجمالى منتفعين 289 حالة.


واشار بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز  ،إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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