تحرير 128 محضرا تموينيا متنوعا فى قنا

قامت مديرية التموين والتجارة الخارجية،بمحافظة قنا،بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من الحملات علي مدار الأسبوع المنقضي لتشديد الرقابه علي الأسواق.

أوضح حسن القط،وكيل وزارة التموين أن المديرية حررت العديد من المخالفات وهى ١٢٨ محضر عدم الإعلان عن الأسعار،و١٣ محضر سلع مجهولة المصدر ( تم ضبط ١٠٠ كجم سكر ٦٠ عبوة ملح طعام ٢٢ علبة سجائر ٢٤ عبوة منظفات)،و١٩ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير ( تم ضبط عدد ٢٠ لفة سكر ٦٠ كجم ومستلزمات أدوات صحية و٤٠ كيس اندومي،و ٤ محاضر سلع منتهية الصلاحية ( تم ضبط ١٢٥ عبوة مخصبات زراعية و٥١ عبوة دهانات)،و ٥ محاضر عدم الإعلان عن مقررات تموينية،و٣ محاضر استخدام أسطوانة منزلية في أغراض تجارية،و ٤ محاضر مشروع جمعيتي مغلق ومستودع دقيق مغلق،و ٦ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية،ومحضر عدم إعطاء بون للمواطن،ومحضر بيع أزيد من السعر،ومحضر عدم وجود ميزان مخبز سباحى.

و ٦ محاضر تجميع وتصرف في دقيق بلدي ( تم ضبط ٥ جوال دقيق بلدي، ١٠ جوال رده)،و ٥ محضر تقرير خبز غير مطابق في المواصفات،و ٦ محضر عدم نظافة أدوات العجن،و٥ محضر نقص وزن في رغيف الخبز،و٥ محاضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل.

حملات علي الأسواق بقنا

وقال حسن القط أن المديريه مستمره في شن حملاتها علي الأسواق بصفه دوريه لضبط المخالفين والقضاء علي جشع التجار.

واشار الي أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور وزير التموين وبتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار،واحتكارهم للسلع وضبط الاسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية الهامة وتنفيذ استراتيجية ورؤية وزارة التموين لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.

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