مدبولي يزف بشرى سارة بشأن إنتاج الغاز وأعمال الحفر بحقل ظهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك عددا من الشركات الأجنبية ترغب في الاستثمار بمصر، وشركات أخرى لديها نية في توسيع استثماراتها.

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “رئيس شركة إيني الإيطالية أكد عودة الحفار الخاص بحقل ظهر وبالفعل وصل الأمس وسيعود للحفر لزيادة الطاقة الإنتاجية، وصرح لي بأن الإصلاحات التي قامت بها الدولة والانتظام في سداد المستحقات من شأنه أن يعود على عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي خلال عامين وتحقيق فائض من الإنتاج”.

وتابع: “تم توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة مع سويسرا وتهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وذلك على هامش المشاركة في منتدي دافوس الاقتصادي”.



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