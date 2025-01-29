الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح عددا من مشروعات التطوير

رئيس جامعة جنوب الوادي,
رئيس جامعة جنوب الوادي, فيتو

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عددا من المشروعات التطويرية بالجامعة بحضور أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادي ولفيف من القيادات الإدارية.

تضمنت المشروعات افتتاح البوابة الجديدة لكليتي الطب البيطري والزراعة، وأشار رئيس الجامعة إلى أنه في إطار تعزيز الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة تم إنشاء بوابة كليتي الطب البيطري والزراعة كما تم تأهيل الطريق المؤدي لكليتي الطب البيطري والزراعة وذلك ضمن تطوير شبكة الطرق بالجامعة وأيضًا تم تدشين 2 ميدان جديد وذلك في إطار الاهتمام بالشكل الحضاري والجمالي بالجامعة  بدأ العمل في المشروع بتاريخ 10 يناير الجاري.

كما افتتح رئيس الجامعة مشروع دورات المياه العمومية حيث تم تثبيت عدد من دورات المياه العمومية في منطقة مجمع المكتبات المركزية، ومجمع كلية التربية النوعية ومجمع كلية الصيدلة، ومجمع فندق الجامعة والمسرح المكشوف بإجمالي 24 دورة مياه كمرحلة أولى كاملة المرافق، حيث تم توصيل دورات المياه بالصرف الصحي والجدير بالذكر أن هذه الدورات مجهزة بكافة سبل الراحة حيث تتكون الوحدة من كشك من البلاستيك المقوى وبها قاعدة وحوض ومرآة واستاند مناديل ورق وشفاط هواء  وجهاز تعقيم، بدأ العمل في المشروع بتاريخ 15 يناير الجاري، وتم تشغيل المرحلة الأولى منه.
 

المشروعات التطويرية بقنا

ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة الصيانة المركزية لجهودها في تنفيذ هذه المشروعات التطويرية ووجه الشكر للدكتور محمد مهدي مدير ادارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة لإشرافه على تنفيذ مختلف مراحل المشروعات التي تم افتتاحها.

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