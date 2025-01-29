قرارات عاجلة ضد المتهمين بالتشاجر وحرق منزلين بالصف

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين شخصين في الصف بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تبادلا الاعتداء، وأشعل كل منهما النار بمنزل الآخر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

القبض على المتهمين بالجيزة



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين بقرية تابعة لمركز الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن خلافات سابقة أدت إلى تشاجر شخصين، وتبادلا الاعتداء، وأشعل كل طرف النار بمسكن الآخر.

تم محاصرة الحريق وإخماده، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.