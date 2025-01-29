الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

قرارات عاجلة ضد المتهمين بالتشاجر وحرق منزلين بالصف

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين شخصين في الصف بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تبادلا الاعتداء، وأشعل كل منهما النار بمنزل الآخر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين بقرية تابعة لمركز الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن خلافات سابقة أدت إلى تشاجر شخصين، وتبادلا الاعتداء، وأشعل كل طرف النار بمسكن الآخر.

تم محاصرة الحريق وإخماده، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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