ختام دورة "أساليب التفكير وصناعة القرار" بقنا

شهد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية، بالتعاون مع نقابة المعلمين بقنا ونجع حمادي، وتستهدف تدريب 360 معلما بإدارات قنا التعليمية.

وذلك في حضور شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بقنا، المشرف علي تنظيم الدورة، وأسامة قدوس مصطفي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا، وعفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد الرؤوف عبد الواحد وكيل الإدارة، وعبد الرافع محمد جاد وكيل إدارة فرشوط التعليمية، وعدد من القيادات النقابية والتعليمية.

نشر الوعي الثقافي والسياسي بقنا

من جانبه، أشاد وكيل الوزارة، بجهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا بقيادة شاكر محمد أبو بكر نقيب معلمي قنا، في تنظيم العديد من الدورات التدريبية، التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية، والتي تهدف في الأساس إلي نشر الوعي الثقافي والسياسي والإجتماعي، للمعلمين الذين يقع علي عاتقهم مسؤولية تعليم وتثقيف الأجيال ليكونوا شبابا واعيا وقادرا علي تحمل المسؤولية.

وأكد الصابر، علي أن لدورات أكاديمية ناصر العسكرية، أهمية كبيرة لكل معلم يسعى إلى التميز والنجاح والتفوق، فهي بالتأكيد ستزيده عِلما ومعرفة وخبرة، لن يجدها في أي مكان آخر.



وكانت نقابة المعلمين بقنا، قد أطلقت فعاليات دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، في الفترة من الأحد الموافق 26 إلي الأربعاء الموافق 29 من يناير 2025م، دورة مكثفة، بنقابتي المعلمين بقنا، ونجع حمادي، بدعم مالي من نقابة المعلمين.

يذكر أن دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، تشتمل علي عدة محاضرات مقسمة علي أيام الدورة، تهدف إلي تزويد المتدربين بعدة مهارات، تتعلق بخطوات صناعة القرار، ومسؤوليات متخذ وصانع القرار، والفرق بين حل المشكلة، وصناعة القرار واتخاذ القرار، ومعايير تقييم، واختيار البدائل، وأساليب اتخاذ القرار، وغيرها من الأمور المتعلقة بموضوع الدورة التدريبية.

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