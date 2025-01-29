محلى قوص يوجه بتقليم الأشجار بمداخل ومخارج المدينة

وجه حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا،مسئولي قسم الزراعة والتشجير بضرورة استمرار أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بمداخل ومخارج المدينة من أجل الظهور بالمظهر الحضاري اللائق بها.

قص السياج الخارجي للأشجار

أكد رئيس المركز على ضرورة المتابعة اليومية والاستمرار في قص السياج الخارجي للأشجار وتهذيبها بنواح المدينة ورفع مخلفات التقليم أول بأول، سواء للمتواجد منها علي حواف وجوانب الطرق الرئيسة او الكائن بالشوارع المدينة الداخلية.

المسطحات الخضراء بقنا

مؤكدا علي ضرورة احياء جميع المسطحات الخضراء والحدائق المتواجدة بالمدينة، والدفع بسيارات المياه لري أشجارها وإصلاح وصيانة جميع شبكات التنقيط بها.

واشار حسين الزمقان رئيس المركز إلى أن الغطاء النباتي يلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي الطبيعي، لذلك تعمد كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة للاهتمام بالأشجار بكافة الطرق، خاصة وأنها تضفى طابعًا جماليًا عليها.

مؤكدا على أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقصٍ للأشجار بشكل دورى، خاصة مع تغيير الفصول على مدار السنة.

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