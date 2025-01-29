وكيل تموين الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنشية والمندرة

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية التابع لحي الجمرك رافقه خلالها الدكتورة كريمة تمساح مديرة إدارة تموين غرب والجمرك كذلك جولات في سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة التابع لحي المنتزة ثان رافقه فريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة.





حيث تفقد جميع الباكيات المقامة بالأسواق والتى يعرض من خلالها التجار السلع الغذائية المختلفة والتى تتمثل فى اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك بأنواعها ومنتجات الألبان والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والسمن والتمور والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية

حيث تشهد الأسواق عروض كثيرة ومتنوعة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين مع تميزه بالأسعار المخفضة والجودة العالية وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية رقابيا وإشراف حى الجمرك إداريا تحت رعاية محافظ الإسكندرية.



وأوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين، أنه يتابع بنفسه من خلال جولاته وجميع الاجهزة الرقابية للمديرية فعاليات أسواق اليوم الواحد بهدف التطوير والتحسين وحل أي مشكلات تقابل التجار والمواطنين.

وناقش وكيل الوزارة مع التجار العارضين لحثهم على استمرار التخفيضات للأسعار والتركيز على الجودة لنيل رضا المواطنين عن مثل هذه الأسواق مؤكدا أن مديرية التموين تعمل على مداومة التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعن مجهودات المديرية هذا العام لمعارض اهلا رمضان، أكد وكيل الوزارة أن المديرية تدرس باهتمام إخراج معارض أهلا رمضان بشكل جديد وسنعلن عنها قريبا.

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