الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: بدء اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين الأسبوع المقبل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

ترأس مساء اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع. 

وفي هذا السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.

وعقب ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلًا عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.

ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.

واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى  تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماع الأسبوعي للحكومة الحكومة والقطاع الخاص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص ذكرى الإسراء والمعراج

مواد متعلقة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

مدبولي: صناعة التعهيد أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري

توفير 16 ألف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق التوسع الأكبر بصناعة التعهيد

"مصر بعد الأزمات".. كيف تقود الحكومة مسار تحسين حياة المواطنين؟.. مدبولي: نركز علي تحسين معيشة المواطن في أسرع وقت.. والضغوط التي تحملها المصريين يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطط

رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5% وخفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026

مدبولي: مصر تستعد لتحقيق طفرة اقتصادية بصادرات تصل إلى 115 مليار دولار في 2030
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

بن شرقي يجري الكشف الطبي في أحد المستشفيات

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

بن شرقي وزيزو وإمام عاشور وكزبرة، مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (خاص)

خناقة بين جماهير الأهلي والزمالك على بن شرقي، والنشطاء يكشفون سر عدم توقيعه للقلعة البيضاء

منوعات

المزيد

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

هل نسيان التسبيح في الصلاة يلزمه سجود السهو؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية