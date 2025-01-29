الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

شيرين عادل تبث لقطات من تصوير مسلسل الأميرة

شيرين عادل، فيتو
شيرين عادل، فيتو

نشرت المخرجة شيرين عادل مجموعة من الصور أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل الأميرة.

وظهرت شيرين وهي خلف الكاميرا تتابع المشاهد وتتحدث مع الممثلين، كما تظهر الفنانة مها نصار أحدث المنضمين للعمل.

وانضم مؤخرًا كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة مها نصار لأبطال مسلسل الأميرة، المكون من 15 حلقة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 

 ومن المقرر أن يبدأ نضال الشافعى تصوير دوره الأيام المقبلة.

 

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 

مسلسل “الأميرة” بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.

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