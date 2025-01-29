جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالمجان

نظمت جامعة كفر الشيخ، زيارة لوفد ضم عددًا من طلبة الجامعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة 1345 دارًا للنشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة تمثل قارات العالم، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن، وعدد من رعاية الطلاب بالجامعة.

هذا وقد أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إتاحته الفرصة أمام طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 بالمجان.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الزيارة جاءت حرصًا من إدارة الجامعة على تثقيف طلابها وتحفيزهم على فهم القضايا والتحديات المحيطة بهم، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الجامعة تنظم سنويًا رحلات طلابية لزيارة المعرض على أفواج متتالية.

رئيس الجامعة: تشكيل وعي الشباب من خلال معارض الكتاب

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدور الحيوي لمعارض الكتب في تشكيل وعي الشباب الجامعي، مشيرا إلى أن الزيارة شملت تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، بالإضافة لتفقد عدد من مختلف دور النشر.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تنظيم الجامعات والمعاهد المصرية زيارات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب وتوفير الانتقالات لهم، لكي يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي يتم تنظيمها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض للمساهمة في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

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