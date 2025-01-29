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محافظ الإسكندرية يستقبل مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، ماثيو جوردان تانك مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات المعنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لحضور الاجتماع الختامي لخطة عمل المدن الخضراء بالإسكندرية.

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وفي بداية اللقاء أثنى محافظ الإسكندرية على الجهود المقدمة من البنك الأوروبي والتعاون المثمر مع الإسكندرية، والذي أثمر عن وضع خطة عمل خاصة بالمدينة لمساعدتها على مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدف إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمدن وسكانها وذلك من خلال التعرف على التحديات البيئية للمدن، وترتيبها حسب الأولوية، وربطها بالاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والتدابير المتعلقة بالسياسات العامة، وينفذ البرنامج حاليًا في أكثر من 60 مدينة حول العالم.

وقدم الدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة وممثل الاستشاريين بالبنك الأوروبي، عرضًا تقديميًا استعرض فيه خطة عمل المدن الخضراء - الإسكندرية.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بالبنك الأوروبي وزارة التخطيط

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