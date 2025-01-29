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تخفيض تكلفة رسوم النشر للفلسطينيين واليمنيين أبرزها، تعرف على قرارت مجلس جامعة سوهاج

مجلس جامعة سوهاج
مجلس جامعة سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في مستهل جلسته رقم ٢١٦ لشهر يناير ٢٠٢٥،  عدد من القرارات المهمة ومنها الموافقة على قيام كل كلية من كليات الجامعة بتنظيم مؤتمر طلابي سنويًا تنشر أبحاثه فى مجلة الكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني من كل عام، والموافقة على اعتماد برنامج الجيولوجيا الهندسية ومواد البناء " برنامج خاص بمصروفات" بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على اعتماد لائحة الدبلوم المهنية في الميكروبيولوجيا التشخيصية بكلية العلوم.

الموافقة على قيام كل كلية من كليات الجامعة بتنظيم مؤتمر طلابي سنويًا تنشر أبحاثه

وقال رئيس الجامعة ان المجلس وافق علي تخفيض تكلفة رسوم النشر للفلسطينيين واليمنيين بنسبة ٥٠٪؜ بكل من المجلة التربوية لكلية التربية ومجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية، والموافقة على إلزام الباحثين المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكلية التربية بالجامعة بنشر بحث واحد على الأقل بإحدى مجلات كلية التربية.

الموافقة على اعتماد لائحة الدراسات العليا بكلية التمريض، وتفعيل الدراسة بمرحلة الدراسات العليا 

وأضاف النعماني أنه تم خلال المجلس الموافقة علي اعتماد لائحة الدراسات العليا بكلية التمريض، وتفعيل الدراسة بمرحلة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الساعات المعتمدة، واعتماد اللائحة المالية للنشر في المجلة المصرية لبحوث الاتصال والإعلام الرقمي بكلية الآداب.

تعيينات عدد من أعضاء هيئة تدريس بكليات المختلفة 

والجدير بالذكر، أنه تم الموافقة على تعيين ٣ عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي الطب والزراعة، وعدد ٩ من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليتي الآداب والطب، وتعيين ٧ أعضاء هيئة تدريس بكليات التجارة، الطب والاثار في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد ٦ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، العلوم، الزراعة، ومنح درجة الماجستير لعدد ١٦عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن والاثار.

 

 

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