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حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن طفل "ضحية مصعد برج سكني" بسوهاج

إسعاف
إسعاف

قررت النيابة العامة بقسم أول سوهاج التصريح بدفن جثة الطفل "عمر" (4 سنوات)، الذي لقي مصرعه إثر انحصاره بين مصعد برج سكني وتجويف بحائط بالطابق الثاني أثناء صعوده برفقة والده إلى عيادة خاصة بالطابق الرابع. 

كما قررت النيابة استدعاء صاحب البرج للتحقيق حول أسباب الإهمال في عدم تشطيب الحوائط المحيطة بالمصعد، مما أدى إلى الحادث المأساوي.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد باستقلال المواطن "حمادة م. ا. م" (64 عامًا)، تاجر ومقيم بمركز المنشاة، المصعد برفقة نجله الطفل "عمر" متوجهين إلى إحدى العيادات الخاصة بالطابق الرابع.

وأثناء الصعود، انحشر الطفل بين المصعد وتجويف بحائط بالطابق الثاني، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة أدت إلى وفاته على الفور.

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، حيث أجرى مفتش الصحة الكشف الطبي على الجثة وأفاد بوجود إصابة بفروة الرأس ونزيف بالأذن نتيجة الاصطدام بجسم صلب. كما أشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وبعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وتحريات الأجهزة الأمنية، قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة الطفل، مع استدعاء صاحب البرج للتحقيق حول أسباب الإهمال في عدم تشطيب الحوائط المحيطة بالمصعد، والتي يُعتقد أنها كانت السبب الرئيسي في الحادث.

وأفاد والد الطفل بمضمون ما حدث، ونفت التحريات الأولية وجود أي شبهة جنائية في الحادث. ومع ذلك، ستستمر النيابة العامة في التحقيق لمعرفة المسؤوليات الكاملة وتحديد أي إهمال قد يكون ساهم في وقوع الحادث.

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج توقيع الكشف الطبى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مدير أمن سوهاج الكشف الطبي برج سكني العيادات الخاصة

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