السيسي: الرأي العام العالمي يرى ظلما تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن هناك حقوقًا تاريخيّة لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك ثوابت للموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية ولا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

وأكد الرئيس السيسي، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي بقصر الاتحادية و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

ورحب الرئيس السيسي لنظيره الكيني، مستعرضا أهم ما جاء في المباحثات وأبرزها التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الكيني مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأجريت لرئيس كينيا مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت موسيقى السلامين الوطنيين المصري والكيني كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

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