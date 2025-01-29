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اقتصاد

بالأرقام، أهم 5 سلع تصدرها مصر إلى كينيا

التبادل التجارى
التبادل التجارى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا اليوم؛ وذلك لبحث أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا

وكشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا وصل إلى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023.

ورصد الإحصاء أهم 5 سلع تصدرها مصر إلى كينيا

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2024 
1. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
2.  آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
3. محضرات غذائية متنوعة  بقيمة 26 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
5. حديد وصلب  بقيمة 22 مليون دولار.

الرئيس السيسى ونظيره الكيني يشهدان التوقيع على مذكرات تعاون

شهد الرئيس السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

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كينيا التبادل التجارى بين مصر وكينيا الإحصاء السيسي أجهزة كهربائية حديد وصلب

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