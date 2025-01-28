الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

الإحصاء: مايو يحتل المرتبة الأولى لـ حوادث الحريق على مستوى 2024

الحرائق
الحرائق

 كشف التقرير السنوى لـ حوادث الحـريق في مصر عام 2024، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.

 

ورصد التقرير عددا من المؤشرات كالتالى: 

•  وفقـــًا للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 9814 حـــادثة بنسبة 20.9%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4886 حــادثة بنسبــة 10.4% خلال عام 2024.

 

أهم المسببات الرئيسية للحريق

•  أهم المسببات الرئيسية للحريق  كالتالى:

1- النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ.. ) بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6% 

2-  الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة  بنسبة 18 % من إجمالي مسببات الحريق.

 

أماكن حدوث الحرائق

•  جاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4%، يليها المباني السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3% من إجمالي حوادث الحريق.


• على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6288 حادثة بنسبة 13.4%، يليها  محافظـة الغربية بعدد 3990 حادثة بنسبـة 8.5%  ، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بعدد 189 حادثة وبنسبة 0.4%  من إجمالي حوادث الحريق.

 

شــهر مايـو المرتبــــــة الأولى لــحــوادث الحريــق على مستوى شــهور السنة

• على مستوى شهور السنة سجل شــهر مايـو المرتبــــــة الأولي لــحــوادث الحريــق على مستوى شــهور السنة بعـــدد 5468 حادثـة بنسبـة 11.7%، يليه شهـــر يونيو بعدد 4883 حادثـة بنسبـة 10.4%  وأخيرًا شهر فبراير بعدد 2916 حادثة وبنسبة 6.2% من إجمالي حوادث الحريق.


•  بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 232 متوفى عام 2024 مقابل 239 متوفى عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%، بلغ عدد المصابين 831 مصابا عام 2024 مقابل 812 مصابا عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.

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