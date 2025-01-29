الإحصاء: 558 ألف دولار قيمة الاستثمارات الكينية في مصر خلال 2023 - 2024

كشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 558 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 146 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا بلغت 453 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا

ويستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا وذلك لبحث أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا الصادر عن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ان حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا وصل الى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023.

الرئيس السيسى ونظيره الكيني يشهدان التوقيع على مذكرات تعاون

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

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