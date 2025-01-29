قرينة السيسي خلال استقبال نظيرتها الكينية: الزيارة فرصة لتوطيد أواصر الصداقة

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها اليوم باستقبال السيدة راتشيل روتو، قرينة رئيس جمهورية كينيا.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا”.

وأضافت: "أرحب بها في مصر بكل التقدير، وأتمنى لها إقامة طيبة في أرض الكنانة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.