الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

محافظة الجيزة ترفع 600 حالة إشغال بكفر طهرمس والمنشية بالهرم

رفع التعديات
رفع التعديات

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين. 
 

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وبمشاركة مدينة الجيزة بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات  من الطريق العام بشوارع كفر طهرمس والمنشية. 
 

رفع حوالي ٦٠٠ حالة إشغال للطريق العام للمحال والمقاهي

أسفرت الحملات عن رفع حوالي ٦٠٠ حالة إشغال للطريق العام للمحال والمقاهي وتعديات للمحال التجارية وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الانضباط بالشارع إلي جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات طريق كفر طهرمس. 
 

كما تمكنت الحملات من غلق عددًا من المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع كفر طهرمس الي جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتجريد للطريق ورفع الأتربة والمخلفات. 
 

كما تمكنت الحملات من رفع عربات مأكولات بنهر الطريق وعربات كارو اثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع رفع عددًا من السيارات المتهالكة المتروكة بالجزر الوسطي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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