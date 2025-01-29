تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين؛ حال محاولة أحدهما تهريب مبالغ مالية من خلال ميناء القاهرة الجوى، بتحريض من الآخر.

إحباط محاولة تهريب حقيبة أموال في مطار القاهرة

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

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