السيسي ونظيره الكينى يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأجريت لرئيس كينيا مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين المصري والكينى كما صافح الرئيسان حرس الشرف.
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