الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

"حماية المنافسة" يوافق على 3 طلبات استحواذ جديدة

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية: 

  1. طلب استحواذ شركة إنترناشيونال بيبر على نسبة 66.3% من إجمالي أسهم شركة دي إس سميث.
  2. طلب استحواذ شركة استحواذ صندوق كلايتون ودوبيليه ورايس 12 ال بي على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أوبيلا هيلث كير.
  3. طلب استحواذ شركة رامون انفستمنتس بتي ليمتد على نسبة لن تزيد عن 24.5% من إجمالي أسهم شركة سبيد جيه في سي أو اس ايه ار ال وبالتالي الاستحواذ بشكل غير مباشر على نسبة 19.6% في شركة في إف إس جلوبال ايه جي.

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التركزات الاقتصادية شركة رامون انفستمنتس صندوق كلايتون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلبات التركز الاقتصادي

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