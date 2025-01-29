الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة أتالانتا المقرر لها، اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة، الأخيرة، من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. 

وشهدت قائمة فليك غياب كل من مارك بيرنال وتير شتيجن وإينيجو مارتينيز وداني أولمو وأندرياس كريستنسن للإصابة، بينما عاد بيدري عقب تعافيه من فيروس في المعدة والأمعاء.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما أتالانتا في المركز السابع بـ14 نقطة.

قائمة برشلونة 

وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

 

موعد مباراة برشلونة ضد أتالانتا 


تنطلق مباراة برشلونة ضد أتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام أتالانتا 


تذاع مباراة برشلونة وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 4.


وحسم برشلونة تأهله إلى منافسات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بشكل مباشر، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويستطيع برشلونة إنهاء مرحلة الدوري في الصدارة، حال فوزه اليوم ضد أتالانتا، مقابل خسارة ليفربول أمام آيندهوفن.

 

فيما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة، حيث ضمن على الأقل التواجد في مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فليك برشلونة أتالانتا دوري ابطال اوروبا داني أولمو بيدري

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يسعى لكسر رقم برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

بسبب عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة
ads

الأكثر قراءة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

أشرف بن شرقي يشعل ثورة غضب جماهير الزمالك ضد مجلس لبيب

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالسوق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية