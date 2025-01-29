قائمة برشلونة لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة أتالانتا المقرر لها، اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة، الأخيرة، من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة فليك غياب كل من مارك بيرنال وتير شتيجن وإينيجو مارتينيز وداني أولمو وأندرياس كريستنسن للإصابة، بينما عاد بيدري عقب تعافيه من فيروس في المعدة والأمعاء.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما أتالانتا في المركز السابع بـ14 نقطة.

قائمة برشلونة

وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

موعد مباراة برشلونة ضد أتالانتا



تنطلق مباراة برشلونة ضد أتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام أتالانتا



تذاع مباراة برشلونة وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 4.



وحسم برشلونة تأهله إلى منافسات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بشكل مباشر، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويستطيع برشلونة إنهاء مرحلة الدوري في الصدارة، حال فوزه اليوم ضد أتالانتا، مقابل خسارة ليفربول أمام آيندهوفن.

فيما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة، حيث ضمن على الأقل التواجد في مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

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