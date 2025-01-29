بايرن ميونخ يسعى لكسر رقم برشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف بايرن ميونخ نظيره سلوفان براتيسلافا على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء، في ختام مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا أول مواجهة تاريخية تجمع بين الفريقين، وتشهد حظوظا متفاوتة حيث ضمن التأهل بايرن التواجد في الملحق المؤهل لثمن النهائي على أقل تقدير مع وجود أمل ضئيل في التأهل مباشرة لثمن النهائي بين أول 8 فرق، بينما لم يحصد الفريق السلوفاكي أي نقطة وودع المسابقة بالفعل.

ويسعي بايرن ميونخ لكسر رقم برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ويعد أليانز أرينا من أكبر العوامل المساعدة لبايرن، فالفريق البافاري لم يخسر في آخر 33 مباراة خاضها على أرضه في دوري الأبطال سواء في مرحلة الدوري أو في دور المجموعات سابقًا، وهو رقم قياسي في المسابقة مناصفة مع برشلونة بين شهري نوفمبر 2009 والشهر نفسه من عام 2020.

ويملك بايرن الفرصة للانفراد بالرقم القياسي اليوم، وذلك بحسب أرقام الموقع الرسمي للنادي البافاري حال عدم الخسارة أمام سلوفان براتيسلافا الليلة .

مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا



آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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