غيابات بالجملة للأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت عددًا من اللاعبين، بسبب الإصابات وهم: وسام أبو علي ويحيي عطية الله ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وسمير محمد وأشرف داري.

ويحتل المارد الأحمر، الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، خلف بيراميدز الذي يحتل الصدارة برصيد 21 نقطة، في الوقت الذي يحتل الزمالك المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي، لكن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي في ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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