إخماد حريق نشب في مصنع مستلزمات طبية بالشرقية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق هائل نشب بمصنع للمستلزمات الطبية بطريق" بلبيس ـ السلام" في محافظة الشرقية.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع مستلزمات طبية بطريق " بلبيس- السلام" بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجري الدفع بـ 6 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبانتقال قوة أمنية الي محل الحريق وبالفحص تبين الحريق نشب بمخزن يحتوى على المواد الخام.

ونجحت قوات الحماية المدنية في هدم حائط بالمخزن لتسهيل عملية إخماد النيران.

وجرى السيطرة على الحريق واخماده تماما وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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