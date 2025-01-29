الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، شهدت  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الاربعاء 29 يناير 2025، استقرارًا نسبيًّا مع ميل طفيف للارتفاع في بعض الأعيرة.

 وفيما يلي ترصد “ فيتو”  تفاصيل الأسعار حسب الأعيرة المختلفة. 

 

اقرا التالى: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

 

الذهب عيار 24

الذهب  عيار 21

 الذهب عيار 18

332.67 ريال للبيع291.08ريال للبيع 249.50ريال للبيع

 

اسعار الذهب فى السعوديه - فيتو 
أسعار الذهب فى السعودية - فيتو 

 

 

سعر الأونصة الذهبية بالريال السعودي 

 بلغ  سعر الأونصة الذهبية حوالي 10,392.90 ريال سعودي (2.771.44  دولار أمريكي)، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2,343.75 ريال سعودي (621.92 دولار أمريكي).

 

شهدت الأسعار  ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأيام السابقة، ويُعزى ذلك إلى التغيرات في أسعار الذهب العالمية والتقلبات في أسواق العملات، يُنصح دائمًا بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب، نظرًا لتأثرها المستمر بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

 تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عيار 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي.

 

الذهب فى السعوديه - فيتو 
الذهب فى السعودية- فيتو 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

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