منها رسوم المناطق الحرة، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار المعروضة على البرلمان

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المقدم من النائب حسن عمار، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي.

تعديل قانون الاستثمار

ويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

و تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولًا:- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

الرسم مقداره اثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

دعم الصناعة والاستثمار

جاءت فلسفة فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، بأنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.

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