الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

منها رسوم المناطق الحرة، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار المعروضة على البرلمان

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،  المقدم من النائب حسن عمار، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي.

 

تعديل قانون الاستثمار

ويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

و تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولًا:- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

الرسم مقداره اثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

 

دعم الصناعة والاستثمار

جاءت فلسفة فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، بأنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار الشئون الاقتصادية الضرائب والرسوم القيادة السياسية المناطق الحرة جائحة كورونا توجيهات القيادة السياسية قوانين الضرائب قانون الاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروعات التخزين مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية

مواد متعلقة

بعد موافقة النواب، كيف يحضر المتهم إلى المحاكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

صناعة النواب توصي بإعادة تسعير منطقة مرغم بالإسكندرية وبحث جاهزية أرض البترول بحلوان

النواب يؤكد حذف المادة 267 المتعلقة بالنشر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة 500 مليون دولار
ads

الأكثر قراءة

مسئول أمريكي يوجه رسالة مستفزة إلى مصر والأردن بعد رفضهما مقترح ترامب

ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بضغطة زر على هذا الرابط

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم على سلوفان براتيسلافا 1-0 بالشوط الأول

ليل يتقدم على فينورد 2-1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (صور)

شاهد، كواليس تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في صفوف الأهلي

حسين فهمي: عريس ابنتي لم يعجبني وتزوجت 5 مرات منهم واحدة غلط (فيديو)

منوعات

المزيد

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

صفقة الأهلي الجديدة.. أرقام وبطولات أشرف بن شرقي مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

فضائل سورة الرعد وسبب التسمية وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية