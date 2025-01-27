الإثنين 27 يناير 2025
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سياسة

نقاش برلماني حول الكتاب الجامعي، وتوصية باعتماد طلاب البكالوريوس على التحصيل العلمي

لجنة التعليم والبحث
لجنة التعليم والبحث العلمي، فيتو

 أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على اعتماد الطلاب في مرحلة البكالوريوس على المكتبة في تحصيل المادة العلمية وليس من خلال مقرر واحد معد مسبقا.

 

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور هشام حسين بشأن تطوير محتوى الكتب الجامعية بما يتسق مع تطورات سوق العمل.

 

تضخم المعلومات ومضاعفتها بشكل سريع

وأكد الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، مشيرا إلي أن تضخم المعلومات ومضاعفتها بشكل سريع يمثل أمر خطير، متابعا، أصبح من الصعب تقييم أى نظام تعليمى، لأن مهما كان النظام التعليمى متقدم فلن يستطيع مسايرة ذلك الكم الضخم من المعلومات.

وتابع، لذلك لابد أن يتعلم الطالب ذاتيا ويعرف كيف يطور نفسه، لاسيما في  ظل  الذكاء الاصطناعى.

فيما أكدت النائبة حنان يشار، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرة إلي أهمية التحديث المستمر للمناهج، والمراجع، والطرق والأساليب التعليمية، مع الاهتمام  بالأستاذ الجامعى.

وقالت النائبة نسرين عمر، أن الكتاب الجامعى يقيد فكر الطالب، وأن لابد من الاهتمام بفكرة البحث وأن المكتبة هى المرجع بالإضافة إلى المحاضرة الشيقة.


فيما قال د عصام خليفة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي، أن أغلب كليات الحاسبات والمعلومات حاليا أوقفت الكتاب الجامعى، ليتم إعداد الطالب لما يأتى من تطوير، مستشهدا بالذكاء الاصطناعى.

وعقب د سامى هاشم، بضرورة إعادة النظر في برامج الدراسات العليا.


كما عقب د هشام حسين، مطالبا بإعادة تأهيل الأستاذ الجامعى، لذلك، وهو الأمر الذى أيده النواب.

 

مشكلات الكتاب الجامعي

وبدوره استعرض الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مشكلات الكتاب الجامعى، وخطوات المجلس الأعلى للجامعات نحو تطويره، مشيرا إلي أن هناك خطوات نحو تعميم فكرة الكتاب التفاعلي عبر منصة تفاعلية وكأنها جامعة رقمية.
وأوضح أن تلك الفكرة واجهت مشكلات العقبات التى كانت تواجه الأساتذة في التمسك بالكتاب الجامعى، حيث أصبح يخصص لهم نسبة من العائد، وفي نفس الوقت يستهدف النظام التحديث والتطوير والتفاعل.


وعقب د هشام حسين، علي ذلك، قائلا، أرى ضرورة تقسيم موضوعات التعلم بشكل منهجى إلي رؤوس موضوعات وعناوين، بحيث يتم تحديث المادة بشكل مستمر، منتقدا ما يتم حاليا من طباعة مذكرات بالمكتبات ودخول الامتحان والنجاح من خلالها، واصفا ذلك بنظام فاشل.

ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي، أنها ضد الكتاب الإلكترونى، ولكنها مع توزيع جزء من الأموال على الأساتذة، كما أنها تستهدف ذهاب الطلبة إلى المكتبة.

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